Venstre vil have folkeafstemning om forsvarsforbehold i foråret

- Det ansvarlige vil være at tage en folkeafstemning om at få fjernet vores forbehold. Det skal ske snarest muligt og altså her i foråret, siger Ellemann-Jensen.

Forsvarsforbeholdet har eksisteret siden 1992. Det betyder, at Danmark ikke deltager i udarbejdelsen og gennemførelsen af EU’s afgørelser og aktioner, som har indvirkning på forsvarsområdet.

Danmark sidder heller ikke med ved møderne, når militære operationer bliver drøftet i EU-regi.

- Det her handler om rettidig omhu. Det handler om at sende et klart signal til vores allierede i Europa om, at vi ønsker at tage vores egen sikkerhed alvorligt.

- At vi ønsker at styrke vores engagement i det europæiske forsvars- og sikkerhedssamarbejde. Og at vi ønsker at sidde med ved bordet, når der træffes beslutninger, som vedrører os.