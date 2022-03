Ifølge justitsministeren vil den nye lov i vid udstrækning fortsætte den praksis. I lovforslaget vurderer Justitsministeriet dog selv, at der er en ”væsentlig procesrisiko” for, at loven bliver kendt ulovlig af EU-Domstolen.

Det er ifølge ministeriet første gang nogensinde, at et forslag lægges frem med så stor en risiko.

Ved en høring i Folketinget i januar sagde flere organisationer og jurister, at lovforslaget ville være ulovligt.

Det gælder også den tidligere danske toprådgiver for EU-Domstolen Henrik Øe, der sagde, at det ikke var nogen ”underdrivelse”, når Justitsministeriet vurderede, at lovforslaget kan være ulovligt.

De tre støttepartier forsøgte en sidste gang at debattere sagen før vedtagelsen torsdag.