Regeringen er åben for omfordeling af ukrainske flygtninge

Regeringen har planlagt efter, at der skal være mulighed for at indkvartere 20.000 ukrainske flygtninge i Danmark. Men Tesfaye siger åbent, at det er et skøn.

- Det er vigtigt at sige, at regeringen har ikke besluttet noget loft over, hvor mange ukrainske flygtninge vi vil hjælpe, siger Mattias Tesfaye.

På spørgsmålet om, hvorfor regeringen åbner for frivillig omfordeling og grundlæggende ser anderledes på at hjælpe flygtninge fra Ukraine i forhold til de flygtninge, der kommer over Middelhavet fra Afrika, siger Tesfaye:

- Regeringen har fra allerførste dag ført en nærområdepolitik. Det betyder, at de lande i Mellemøsten, der hjælper, når der er krig i Mellemøsten, skal have opbakning. Vi har hjulpet Tyrkiet, Libanon og Jordan. Det samme i Afrika, hvor vi har intensiveret vores samarbejde med Rwanda, der er nærområde til konflikter i Centralafrika.