Plug-in-hybridbiler fik skatterabat på 7,5 milliarder i 2021

Der blev givet en klækkelig skatterabat til de 38.559 plug-in-hybridbiler, der blev solgt sidste år. 7,5 milliarder kroner i alt lød rabatten på.

Det skriver Dagbladet Information.

Det svarer til en gennemsnitlig klimarabat på 195.800 kroner til hver af bilerne, som er kendetegnet ved at have kombineret el- og benzinmotor. Det viser et nyt svar fra Skatteministeriet til Folketingets Skatteudvalg.