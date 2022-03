Samlet blå blok: Forsvaret skal have flere penge allerede i år

- Dansk forsvar skal derfor have flere penge her og nu. Der er behov for et markant og væsentligt beløb allerede i år som en særbevilling til at opruste og fylde lagrene, står der i brevet.

- Vi opfordrer derfor regeringen til øjeblikkeligt at sætte gang i politiske drøftelser på området, så vi kan vedtage et nyt forsvarsforlig, så hurtigt som muligt.

Ifølge de seks partier har Rusland invasion af Ukraine fremrykket behovet for omgående at styrke det danske militær.

- Vi mener, at vi fra dansk side skal sende et klart signal til vores allierede og vores modstandere om, at vi er klar til at stille op og engagere os i vores egen sikkerhed.