Forsvarsministeren åbner for nye våbensendinger til Ukraine

Danmark får ifølge ministeren løbende ønsker og lister fra Ukraine over ting, som landet har behov for efter den russiske invasion, der begyndte i sidste uge.

I forvejen har Danmark blandt andet sendt op mod 2700 panserværnsraketter og et mobilhospital til det krigsplagede land.

Størstedelen af mobilhospitalet er ankommet til Polen, der grænser op til Ukraine. Det kommer over grænsen med hjælp fra EU.

Mobilhospitalet kan have 30 personer indlagt, og det er muligt at behandle flere hundrede per dag fra det.