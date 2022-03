Messerschmidt undersøger økonomi under Thulesen: Det er trist

Kristian Thulesen Dahl ser offentliggørelsen af undersøgelsen i Ekstra Bladet som ”nogens forsøg på at få andre til at forlade partiet”.

- Det er jo ikke det, at man gør det. Det er mere den måde, det bliver brugt på, der måske kan givet et indtryk af, at der er nogle flere, der forsvinder fra partiet.

- Og det, synes jeg, er trist. Fordi jeg tror, der er brug for, at dem, der er i Dansk Folkeparti, samler sig og får tingene til at fungere, siger han på vej ind til et gruppemøde i partiet tirsdag.