Tesfaye vil drøfte Ukraines flygtninge i EU før mulig særlov

- I forlængelse af den diskussion tror jeg også, at vi kommer til at få en diskussion i Danmark: Hvordan sikrer man et ordentlig opholdsgrundlag for de mennesker. Det afhænger også af, hvordan konflikten udvikler sig, siger Tesfaye.

Hvis folk har behov for at blive i længere tid, så skal man ifølge ministeren have en diskussion af, hvordan de bliver en ordentlig del af det danske samfund.

Tirsdag meldes der fortsat om kilometerlange køer og meget lang ventetid for at komme ud af Ukraine i retning mod Polen og Rumænien.