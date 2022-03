Kofod vil tale til Rusland: Jeg vil gå imod løgn om folkedrab

Det siger han forud for mødet.

- Efter at Lavrov (Ruslands udenrigsminister, red.) har talt, vil jeg på talerstolen udtrykke min stærkeste fordømmelse af den uprovokerede invasion af Ukraine, siger Kofod.

- Jeg vil også gå imod de russiske falske historier om, at der er folkedrab på russere i Ukraine. Den løgn vil jeg også tage op direkte over for russerne, fortsætter den danske udenrigsminister.

Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, står til at tale klokken 10.07, og Kofod taler cirka et kvarter senere. Lavrov står umiddelbart til at tale på videoforbindelse.