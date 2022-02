Venstre: Lad ukrainere der vil kæmpe beholde opholdstilladelse

Ukrainere, der bor i Danmark, skal have lov til at rejse hjem til Ukraine for at kæmpe for deres land uden at miste opholdstilladelsen i Danmark.

Det mener Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen.

- Herboende ukrainere skal have lov at tage hjem og kæmpe for deres land, uden at miste deres opholdstilladelse. Og deres familier skal selvfølgelig også kunne blive her imens, siger han i en skriftlig udtalelse, der også er delt på Twitter.