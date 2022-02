Danmark sender 2000 skudsikre veste til Ukraine

- Udstyret er på vej til ukrainske styrker og myndigheder, så vi kan være med til at bakke op om den meget vanskelige situation, som Ukraine er i lige i øjeblikket, siger forsvarsminister Morten Bødskov.

Inden Ruslands invasion af Ukraine blev det fra dansk side undersøgt, om der kunne sendes 400 Stinger-missiler fra Danmark til Ukraine. Men de blev vurderet til at være forældede.

Udstyret kommer fra Forsvarets lagre. Donationen får ifølge Forsvarsministeriet ikke konsekvenser for Forsvarets opgaveløsning eller danske soldater.

- Vi havde det på hylderne, og derfor er det sendt afsted. Vi kan ikke afvise, at der kommer mere. Vi koordinerer løbende internationalt, vi modtager lister, og dem kigger vi på og gennemgår løbende. Vi har én interesse, og det er at hjælpe ukrainerne, siger Bødskov.

- Vi modtager løbende lister fra ukrainerne om deres behov. De her 2000 beskyttelsesdragter, som Danmark nu sender afsted, stammer fra en eksplicit forespørgsel, som Danmark har fået fra Ukraine.

Morten Bødskov, kan det komme på tale, at Danmark på et tidspunkt sender våben til Ukraine?

Heller ikke 1000 natbriller og 700 kikkerter, som forsvaret har på lager, blev vurderet til at ”kunne blive brugt på en moderne og operativ slagmark”, sagde forsvarschef Flemming Lentfer tidligere på måneden.

Så hvis der på et tidspunkt kommer en anmodning om våben af en eller anden karat, så kan det også lade sig gøre, altså hvis det er brugbart?

- Regeringen har principielt ikke noget imod at sende våben til Ukraine. Det er klart, at vi skal have det på hylderne. Lige nu har vi det ikke. Hvis der kommer anmodninger, så kigger på vi på det.

- Vi har én interesse, og det er at hjælpe det vanvid, som Putin (Ruslands præsident Vladimir Putin, red.) har startet, siger Bødskov.