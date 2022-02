Folketinget har nu godkendt militært bidrag til Nato

Danmark vil blandt andet sende flere tropper og vil bidrage med 20 F-16-kampfly til at overvåge luftrummet over Polen.

Samtidig har regeringen fået Folketingets støtte til, at de danske styrker kan operere med et nyt og langt mere alvorligt mandat.

Det nye mandat betyder, at danske tropper i yderste konsekvens må skyde først.

Jeppe Kofod skriver om godkendelsen af forslaget, at det er et vigtigt signal for Danmark at sende, ”allerede samme dag som Rusland valgte at indlede deres koldblodige angreb på Ukraine”.

Han takker samtidig Folketinget for bred opbakning.