Statsrevisorer må igen tage forbehold for statsregnskabet

For fjerde år i træk må Statsrevisorerne tage forbehold for det danske statsregnskab på grund af Skats problemer med at inddrive gæld, viser udtalelse.

Mens Statsrevisorerne indstiller til Folketinget, at statsregnskabet for 2020 bliver godkendt, henleder de ligesom for regnskaberne i 2017, 2018 og 2019 opmærksomheden på, at der er forbehold for, om indtægterne passer.