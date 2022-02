Statsministeriet har indkaldt til pressemøde om Ukraine

Statsministeriet indkalder til pressemøde klokken 15 torsdag om situationen i Ukraine.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Det fremgår ikke, hvem der deltager på pressemødet. Men det forventes, at statsminister Mette Frederiksen (S) er med, og udenrigsminister Jeppe Kofod (S) bekræfter over for TV 2 News, at han deltager.