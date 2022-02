Mette Frederiksen om russiske angreb: Det får konsekvenser

Statsminister Mette Frederiksen (S) skriver torsdag morgen på Twitter, at ”Ruslands handlinger er aldeles uacceptable”. Og at de vil få konsekvenser for russerne.

Det fremgår ikke af opslaget, hvilke konsekvenser hun tænker på. Opslaget er sendt ud på Statsministeriets Twitter-profil.

- Jeg fordømmer Ruslands angreb på det stærkeste. Det er en skræmmende og helt uprovokeret handling, der strider mod FN-Pagten og folkeretten. Det her skal have store konsekvenser for Rusland. EU og Nato vil mødes inden for kort tid. Det udtaler Frederiksen i en pressemeddelelse fra Statsministeriet.