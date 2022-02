Minister vil fjerne kirkers vetoret mod opførelse af vindmøller

Folkekirken skal ikke længere have en særlig ret til at nedlægge veto mod vindmøller. I hvert fald ikke hvis det står til bolig- og indenrigsminister Kaare Dybvad Bek (S). Det skriver Information.

Men sådan skal det ikke være længere, siger ministeren.

- Jeg mener, at man skal centralisere indsigelsensretten, så det på lige fod med Vejdirektoratet, Forsvaret eller andre myndigheder skal gå gennem ministeriet og ikke stiftsøvrigheden (et stifts øverste myndighed, red.), sagde Kaare Dybvad Bek onsdag i Folketingssalen, hvor han var bedt om at forholde sig til spørgsmålet.

Vetoretten er blevet heftigt kritiseret af politikere og erhvervsorganisationer for at være en ”forældet regel” og ”en krænkelse af demokratiet”.