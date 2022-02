Pia Kjærsgaard føler sig såret af kritik: Jeg roser og skælder ud

Flere af de fem folketingsmedlemmer, som i denne uge har forladt Dansk Folkeparti, har delvist begrundet deres farvel med en hård tone og facon fra Pia Kjærsgaard (DF). Partistifteren føler sig såret af den kritik, siger hun i et interview med DR. Hun ”fatter ikke en bønne af det”, men tilføjer, at hun både uddeler ris og ros.

- Selvfølgelig sårer det, når man får sådan en omgang skidtspand i hovedet. Sådan en som Liselott Blixt har jeg virkelig rost for at være ekstremt flittig. Det gør jeg også. Det kan godt være, jeg engang imellem skælder ud, men jeg gør også det modsatte, siger Pia Kjærsgaard i et radioprogram ifølge dr.dk. Blixt udtalte forleden til DR at nogle ”går grædende hjem på grund af Pia Kjærsgaard”. - Der er rigtig mange, der er nervøse, når de ser Pia på gangene, for kommer hun nu ind (på kontoret, red.). Altså det er jo en voksenmobning, et pres og et arbejdsmiljø, som ikke er sundt, sagde Liselott Blixt.

Også Lise Bech, Karina Adsbøl, Bent Bøgsted og Hans Kristian Skibby, som er de øvrige, der har forladt DF i denne uge, peger på et anstrengt forhold til Pia Kjærsgaard som en årsag til deres farvel. Skibby har udlagt det sådan, at ”Kjærsgaard har sat sig på” partiformand Morten Messerschmidt, hvis erklærede mål under formandsvalgkampen var, at Kjærsgaard skulle hjælpe ham med at sikre ro og orden i partiet. Messerschmidt sagde i forbindelse med et gruppemøde tirsdag, at han altid tager en samtale med partimedlemmer, hvis der er noget intern kritik. Selv afviste han at kende til, at Kjærsgaard skulle råbe ad eller til kolleger. - Det er ikke noget, jeg har hørt om. Det er ikke noget, jeg har set eller bevidnet. Jeg har aldrig nogensinde oplevet Pia råbe, siger Messerschmidt.

Kjærsgaard siger til DR, at hun ”ikke vil anerkende”, at hun ”er del af problemet”. - Jeg har knoklet for det her parti og arbejdet hårdt for, at de (de udmeldte medlemmer, red.) skulle få en god folketingstilværelse. - Jeg synes, det bliver værre og værre med de udtalelser mod mig. Jeg fatter ikke en bønne. Lad mig sige det ligeud. Det gør jeg ikke, siger hun.

Dansk Folkeparti sad på 16 pladser i Folketinget, da ugen begyndte. Men partiet er nu reduceret til 11 pladser. Pia Kjærsgaard savner klare tilkendegivelser fra flere om at blive, og hun vil ikke spå om, hvorvidt flere skulle forlade partiet i den kommende tid.

/ritzau/