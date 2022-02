Kristian Thulesen Dahl vil ikke afvise parti-exit

Tidligere formand for Dansk Folkeparti vil tirsdag ikke garantere, at han bliver i partiet valgperioden ud.

Tidligere formand for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl vil ikke garantere, at han bliver i partiet. Han siger, at det er hans ”ambition” og hans ”agt”. Det siger han på vej ind til gruppemøde i partiet tirsdag, efter at fem medlemmer har meldt sig ud på grund af stor uvilje mod den nye formand Morten Messerschmidt.

- Jeg har den ambition at være i Dansk Folkeparti, og jeg håber det bedste for partiet. - Det allerstørste, der kunne ske, var, at partiet fik taget sig sammen til at få tingene på plads internt, så vi igen var et attraktivt parti for de fem, der har forladt det, siger Kristian Thulesen Dahl. Direkte adspurgt om, hvorvidt han kan garantere, at han bliver i partiet, siger Kristian Thulesen Dahl: - Det håber jeg rigtigt meget. Det er min agt. Jeg håber rigtigt meget, at det vil kunne lade sig gøre.

Den tidligere formand siger i samme ombæring, at det er fem gode medlemmer, der har forladt partiet. Medlemmer, der har ”Dansk Folkeparti helt ind i knoglerne”. - Det er meget, meget trist. Og meget smerteligt for Dansk Folkeparti. De har gjort en fortræffeligt indsats for partiet i mange år. - Når de ikke kan se sig selv i Dansk Folkeparti, så er der noget, der er rygende galt, siger Kristian Thulesen Dahl. De fem udmeldinger er blandt andet begrundet af, at de fem mener, at arbejdsmiljøet et blevet meget dårligt på grund af en voldsom retorik fra blandt andre Pia Kjærsgaard. Formand Morten Messerschmidt sagde tidligere tirsdag, at han ikke kunne genkende det billede. Det kan Kristian Thulesen Dahl.

- Jeg kan bare sige, at jeg ikke har nogen grund til betvivle, at det er deres oplevelse. Og jeg har også hørt om det tidligere. - Og jeg tror også godt, at Morten Messerschmidt kan genkende billedet, siger han.

Med direkte henvisning til Pia Kjærsgaard siger Kristian Thulesen Dahl: - Jeg tror alle på Christiansborg kan genkende Pia som en, hvor det kan være meget direkte, det der kommer fra hende. - Det er vi nogle, der kan stå op imod, og andre har sværere ved det. Adspurgt om, hvorvidt han selv har oplevet den slags opførsel, svarer den tidligere formand: - Det afventer jeg at svare på. Som politiker, når man engang slutter, skal man jo skrive en masse ting. Så kan det komme der.

