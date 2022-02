Statsministeren om Ukraine: Vi må forvente sanktioner i dag

Hun kalder det en ”uhyre alvorlig situation”, efter at Rusland mandag anerkendte udbryderrepublikkerne Donetsk og Lugansk som uafhængige og har beordret ”fredsbevarende styrker” til den tidligere sovjetrepublik.

Der er sanktioner på vej mod Rusland, og de første må forventes allerede i dag, siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde om krisen i Ukraine.

- Det kan godt være, at vi kommer til at se sanktioner i flere forskellige tempi. Men vi må forvente, at det starter i dag, siger Mette Frederiksen.

Ifølge statsministeren pågår der tirsdag forhandlinger i både Nato og EU om sanktioner.

Indholdet af disse vil afhænge af, hvad Rusland skulle finde på at gøre.

- Hvordan de præcis kommer til at se ud, bliver vi - eller I - klogere på i løbet af dagen. Man kan godt forestille sig, at sanktioner kommer i flere forskellige tempi. Det afhænger af, hvad der sker. Der er bred enighed om i Vesten, at vi ikke skal acceptere den russiske fremfærd, siger Mette Frederiksen.