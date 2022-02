DF-udmeldelser udfordrer regeringens flertalsmuligheder

Men med de fem udmeldelser er Dansk Folkeparti ikke længere stort nok til at erstatte et af støttepartierne i politiske aftaler.

Konsekvenserne rækker ud over det kriseramte Dansk Folkeparti, når fem folketingsmedlemmer siden mandag aften har meldt sig ud af partiet i protest mod den nye formand, Morten Messerschmidt.

- Det er klart, at det i praksis bliver betydeligt mere besværligt for regeringen fremadrettet, siger Erik Holstein, politisk kommentator ved Altinget.

Rent politisk burde det ikke ændre så meget, vurderer han. Men der kan opstå nogle praktiske problemer.

- Regeringen skal pludselig til at forhandle med to forskellige forhandlingsdelegationer. Og fordi de har det så elendigt med hinanden, de to DF-grupper, så kan det jo blive ret kringlet, siger Erik Holstein.