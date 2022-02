Venstres Søren Gade afviser comeback til Folketinget

Men svaret er nej.

- Jeg tror, det er her man skal kigge sig selv i spejlet og sige, at man er nået dertil i livet, hvor man skal overlade stafetten til andre. Jeg tror man med et glimt i øjet må sige, at min politiske fremtid, den har jeg bag mig, siger Søren Gade.

Søren Gade blev sidst valgt til Folketinget i 2015. Ved valget i 2019 stillede han op til Europa-Parlamentet, hvor han har siddet siden.

Venstre har siden valget i 2019 haft svært ved at holde på de største stemmeslugere.