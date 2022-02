Jeppe Kofod: Rusland optræder i strid med folkeretten

- Jeg fordømmer på det kraftigste Putins beslutning om at anerkende de to russisk-støttede separatistområder i Østukraine, siger han.

Det er fordømmeligt og i strid mod folkeretten, at præsident Vladimir Putin vil anerkende to udbryderregioner i Ukraine.

- Jeg ærgrer mig over, at Rusland ikke vælger dialog, siger han.

På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Marketing og Statistik , det gør du her: opdater dit samtykke .

Efter sin tale underskriver han et dekret, der anerkender de to udbryderregioner. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Mandag aften har Putin i en tv-tale bekræftet, at han vil anerkende de to udbryderrepublikker i det østlige Ukraine - Lugansk og Donetsk - som uafhængige.

Anerkendelsen kan bane vejen for, at Rusland kan sende styrker til begge regioner.

Det frygtes, at Putin vil bruge situationen som påskud til et angreb på Ukraine. Med det argument, at landet griber ind for at beskytte en allieret mod Ukraine.

Også EU reagerer mandag aften på beslutningen.

Kommissionsformand Ursula von der Leyen og EU-præsident Charles Michel kalder det et åbenlyst brud på international ret og Minsk-aftalen.

- Unionen vil reagere med sanktioner mod dem, der er involveret i denne ulovlige handling, lyder det i en skriftlig erklæring.

I talen mandag aften kalder den russiske præsident, Vladimir Putin, situationen i det østlige Ukraine for kritisk.