Fakta: 24 folketingsmedlemmer har skiftet stol siden valget

Dermed er der i øjeblikket otte medlemmer af Folketinget, der ikke er tilknyttet et parti, der er sikret at være på stemmesedlen ved næste folketingsvalg.

Fire medlemmer af Folketinget for Dansk Folkeparti har mandag aften meddelt, at de melder sig ud af partiet og bliver løsgængere.

* Lars Løkke Rasmussen forlod 1. januar Venstre, som han tidligere har været både formand og statsminister for. Han har siden lavet partiet Moderaterne, der har samlet nok vælgererklæringer til at stille op til næste folketingsvalg, men som ikke formelt har ansøgt Indenrigsministeriet om at blive opstillet.

* Naser Khader forlod 19. august 2021 de Konservative. Det skete efter en række anklager om seksuelle krænkelser. Partiet var efter en advokatundersøgelse nået frem til, at Khader skulle ekskluderes, men han meldte sig selv ud af partiet.

* Liselott Blixt, Karina Adsbøl, Bent Bøgsted og Lise Bech meddeler 21. februar 2022, at de forlader Dansk Folkeparti i protest mod Morten Messerschmidts ledelsesstil.

* Britt Bager forlod Venstre og skiftede til De Konservative 23. marts sidste år, fordi hun ikke mente, at Venstre vægtede de nationale, borgerlige værdier højt nok.

* Simon Emil Ammitzbøll-Bille forlod 23. oktober 2019 Liberal Alliance. I en periode forsøgte han at samle underskrifter nok til at opstille partiet Fremad, men han endte med at droppe projektet. Han stopper i politik efter næste folketingsvalg.

* Orla Østerby udtrådte 4. december 2020 af De Konservative, efter at han i oktober 2020 blev beskyldt for grænseoverskridende adfærd over for partikollegaen Birgitte Klintskov Jerkel og fik frataget alle sine ordførerskaber.

* Inger Støjberg forlod Venstre 5. februar 2021. Siden er hun blevet dømt i en rigsretssag. 21. december blev hun erklæret uværdig til at sidde i Folketinget og forlod dermed Folketinget.

* Ida Auken forlod 29. januar 2021 Radikale Venstre efter en sygemelding. Hun meldte sig i stedet ind i Socialdemokratiet.

* Jens Rohde forlod 27. januar 2021 Radikale Venstre, fordi han ikke længere kunne se sig selv i partiets politik. 26. april 2021 meldte han sig ind i Kristendemokraterne, der dermed fik ét mandat i Folketinget.

* Susanne Zimmer, Sikandar Siddique og Uffe Elbæk forlod 10. marts 2020 Alternativet på grund af manglende tillid til partiets daværende leder Josephine Fock. Da Frie Grønne blev opstillingsberettiget i efteråret 2021, kunne de tre indtræde i Frie Grønnes folketingsgruppe 2. november 2021.

* Rasmus Nordqvist forlod 10. marts 2020 Alternativet sammen med de tre ovennævnte. 12. maj meldte han sig ind i SF.

* Marcus Knuth skiftede fra Venstre til De Konservative 29. november 2019. Det skete i protest mod Venstres værdi- og udlændingepolitik.

De har forladt Folketinget:

* Karsten Lauritzen (V) meddeler 14. januar 2022, at han forlader politik og dermed også Folketinget for i stedet at blive direktør i DI Transport. Han fortsætter som menigt medlem af partiet.

* Inger Støjberg udtræder 21. december 2021 af Folketinget. Hun er efter en dom i Rigsretten blevet erklæret uværdig til at sidde i Folketinget. 5. februar 2021 havde hun forladt Venstre og var blevet løsgænger.

* Kristian Heegard (R) meddeler 12. august 2021, at han forlader Folketinget, efter at han flere gange har opført sig grænseoverskridende, når han var beruset.

* Tommy Ahlers (V) meddelte 3. august 2021, at han forlader Folketinget for at blive iværksætter igen. Han er fortsat medlem af Venstre.

* Morten Østergaard (RV) meddeler 16. juni 2021, at han forlader Folketinget for at blive klimarådgiver. Året før var han stoppet som formand i partiet på grund af en krænkelsessag.

* Kristian Jensen (V) forlod i 1. april 2021 Folketinget for at blive særlig udsending i regeringens ambition om at blive medlem af FN’s Sikkerhedsråd i 2025-2026. Han er fortsat menigt medlem af partis.

* Henrik Sass Larsen (S) forlod i udgangen af september 2019 Folketinget for at blive branchedirektør i brancheforeningen DVCA. Han havde været sygemeldt fra folketingsarbejdet inden da.

Kilder: Ritzau, Folketinget, Altinget.