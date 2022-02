Regeringen vil gerne forblive i Sahel men ved ikke hvordan

Regeringen vil gerne forblive militært i Sahel-regionen for at bekæmpe irregulær migration og terrorisme.

Men statsminister Mette Frederiksen (S) har endnu ikke lagt sig fast på hvordan, efter at Mali har bedt danske styrker om at trække sig ud af landet, hvilket ventes at ske inden for nogle uger.

Det siger hun under et besøg hos sin kollega, Pedro Sanchéz, i Spanien.