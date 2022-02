Tre danske diplomater opholder sig i Ukraine

- Minimumsbemandingen på ambassaden betyder, at ambassaden i Kiev fortsat kan holde åbent og tage imod borgerhenvendelser, forudsat at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

De danske diplomater arbejder normalt på den danske ambassade i Kiev, men er rykket væk fra hovedstaden på grund af risikoen for et russisk angreb.

Udenrigsministeriet oplyste søndag, at de danske diplomater de kommende dage vil arbejde fra Lviv og etablere et midlertidigt kontor i byen.

- Det er frivilligt for de lokalansatte at møde ind på ambassaden i Kiev. De er blevet tilbudt muligheden for at arbejde hjemmefra, oplyser Udenrigsministeriet.