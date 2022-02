Regeringens lovforslag om kvindekvoter går længere end EU

Efter ti års modstand har regeringen ikke bare ændret holdning til et EU-direktiv om kønskvoter i bestyrelser. Den har lavet en skarp U-vending.

Nu bakker regeringen både op om direktivet, men har også selv fremsat et lovforslag, som går endnu videre end EU’s.

- Udviklingen i Danmark går simpelthen for langsomt. Og det handler de facto (i virkeligheden, red.) om, at mænd og kvinder ikke har lige mulighed for at være med, der hvor beslutningerne træffes, siger ligestillingsminister Trine Bramsen (S).