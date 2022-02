Borgerforslag om gratis Storebæltsbro har rundet 50.000 underskrifter

Det skal fra 1. juli i år være gratis at krydse Storebæltsbroen, hvis det står til et borgerforslag.

Det koster i dag 250 kroner at krydse Storebæltsbroen med en personbil uden rabat. Eller 610 kroner med en lastbil. Men det skal ifølge et borgerforslag være gratis fra at krydse broen fra 1. juli. Borgerforslaget har fået over 50.000 underskrifter, og dermed kan det fremsættes som et forslag i Folketingssalen, hvor det skal diskuteres.

Forslagsstilleren Bent Thodsen er glad for opbakningen. - Jeg synes, det er fantastisk, at så mange har bakket op om forslaget. 50.000 er rigtigt mange på kort tid, men det er kun begyndelsen, siger han til TV Midtvest. Opnår et borgerforslag i løbet af 180 dage støtte fra 50.000 borgere med stemmeret, skal Folketingets partier tage stilling til, hvem der vil fremsætte forslaget som et beslutningsforslag i Folketinget. Ifølge Grundloven er det kun folketingsmedlemmer og ministre, der kan fremsætte forslag i Folketinget. Herefter behandles beslutningsforslaget på samme måde som Folketingets øvrige beslutningsforslag.

Borgerforslaget om Storebæltsbroen kom på i slutningen af januar, så det er gået hurtigt med underskrifterne. Bent Thodsen ejer ifølge TV Midtvest Hanstholm Camping, og han er ikke ligefrem storforbruger af Storebæltsbroen selv. Han kørte senest over broen for fire-fem år siden. Bent Thodsen er dog bare imod, at det skal koste penge at køre fra Fyn til Sjælland og omvendt. - Jeg tror på, at halvdelen af de stemmeberettigede danskere vil have, at det skal være gratis at køre over Storebælt, siger han.

I borgerforslaget står der blandt andet: - Broens indtægter har allerede betalt anlægsomkostningerne stort set. Brugerbetaling for at passere broen i dag går stort set i statskassen. I forvejen betaler alle bilister ”vægtafgift” eller grøn ejerafgift, som dækker for vedligehold og reparation af vejnet og broer.

- Derfor skal det fra 1/7-2022 være gratis at køre over broen, både for personbiler, lastbiler og for udenlandske turister og vognmænd. - Anlægsudgiften for Storebæltsbroen var 26 milliarder kroner, indtil dato har bilisterne betalt mere end 43 milliarder i broafgift.

