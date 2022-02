Omdeling af reklamer ser ikke ud til at blive lavet om

Både Socialdemokratiet og Venstre peger på, at ugeaviser er afhængige af omdelte reklamer.

Meget tyder på, at ordningen for omdelte reklamer ikke bliver ændret. I hvert fald ikke lige foreløbigt. Folketingets næststørste parti, Venstre, siger klart nej til et forslag om at vende reklameordningen om på hovedet, så man aktivt skal sige ja til at modtage omdelte reklamer. Som det er i dag, skal man takke nej, hvis man ikke vil have dem.

Heller ikke Socialdemokratiet er overbevist om det kloge i at ændre den gældende ordning. Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen, frygter, at det vil få meget store og negative konsekvenser, hvis man vender reklameordningen på hovedet, så forbrugerne aktivt skal sige ja tak, hvis de vil modtage omdelte reklamer - Det vil gøre omdelingen af ugeaviser markant dyrere og dermed svække vores lokale medier. Og så vil det også svække konkurrencen, siger han. Torsten Schack Pedersen peger på, at det kan blive svært for små, nyopstartede virksomheder at komme i kontakt med potentielle kunder, hvis ikke de kan lave adresseløse forsendelser.

Ender det med, at regeringen - ligesom som Venstre - siger nej tak til en ja tak-ordning, er der flertal imod forslaget om at ændre ordningen. Torsten Schacks udmelding minder meget om den, Christian Rabjerg Madsen, politisk ordfører for Socialdemokratiet, søndag kommer med. Han peger på, at ugeaviser er vigtige for det nære demokrati og sammenhængskraften. Og at man risikerer at hive det økonomiske tæppe væk under ugeaviserne, hvis man laver om på ordningen for omdeling af reklamer. Både Torsten Schack Pedersen og Christian Rabjerg Madsen mener, at den nuværende ordning fungerer godt. Regeringen afventer svar fra EU-Kommissionen om, hvorvidt det juridisk kan lade sig gøre at ændre ordningen.

Miljøordfører Carl Valentin (SF) har stillet forslaget i Folketinget. Han mener, det er absurd, at regeringen endnu ikke har fået svar fra EU. - Så langsomt plejer EU-Kommissionen ikke at arbejde. Og jeg tror egentlig, det handler om, at regeringen ikke har haft det på toppen af dagsordenen, siger han. Han anerkender, at det kan blive et problem for ugeaviserne, hvis der bliver delt færre reklamer ud. - Og derfor er det selvfølgelig noget, man skal tage højde for, når man indfører sådan en lovgivning, siger han. Virksomheden FK Distribution er den eneste virksomhed, der uddeler adresseløse forsendelser, og de har ifølge Carl Valentin hævet prisen, efter at PostNord forlod markedet. Carl Valentin peger på, at prisen for uddeling måske ville falde, hvis der kom flere aktører på markedet. Søndag har en række organisationer - heriblandt Dansk Industri og Coop - opfordret til, at ordningen for omdeling af reklamer bliver lavet om. De vurderer på baggrund af en aktindsigt, at EU-Kommissionen med stor sandsynlighed vil godkende, hvis reklamer fremover skal tilvælges i stedet for fravælges. Der findes allerede den slags ordninger flere steder i Holland. Her skal borgere tilvælge reklamer, hvis de vil modtage dem. Coop har desuden fået lavet en undersøgelse af Mindful Food Solutions, der vurderer, at papirreklamer udleder 300.000 ton CO₂ årligt.

