Ellen Trane Nørby vil finde et job i første omgang. På længere sigt vil hun arbejde på at blive borgmester i Sønderborg, fortæller hun.

- Jeg har været politisk ordfører i fire år, minister i fire år, jeg har løftet mange ordførerskaber. Jeg har aftjent min værnepligt for partiet. Andre har kræfter til at tage en tørn mere. Og nu står vi stabilt, Jakob er i den grad vokset i rollen som formand - det føler jeg mig tryg ved, siger Trane Nørby til Avisen Danmark.

Politikeren er valgt i Sydjylland. I efteråret var hun kandidat til kommunalvalget i Sønderborg, hvor hun endte med at blive anden viceborgmester og leder af Venstres byrådsgruppe i kommunen.

Da Venstre på Christiansborg i 2019 skulle vælge en ny næstformand, var hun kandidat. Der tabte hun til Inger Støjberg, som siden har meldt sig ud af partiet.

Når også Ellen Trane Nørby forlader folketingsgruppen, er der ikke mange af de tidligere top-venstrefolk tilbage.

Lars Løkke Rasmussen, Inger Støjberg og Tommy Ahlers har for længst sagt farvel.

Senest meldte Karsten Lauritzen sig ud af politik for at blive direktør i DI Transport.

Det har nogle omkostninger at arbejde på Christiansborg, mener Ellen Trane Nørby.

- Jeg oplever ikke, at jeg forlader skuden. Jeg vil bare bruge mine kræfter andetsteds.

- Jeg er af den overbevisning, at det er det rigtige at fokusere mine kræfter på at få en ny borgmester i Sønderborg til næste kommunalvalg, siger den 42-årige politiker til Avisen Danmark.