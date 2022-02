Den spektakulære sag mod FE-chef Lars Findsen og tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen om læk af fortrolige oplysninger fortsætter med at tage nye drejninger.

Torsdag eftermiddag besluttede Østre Landsret, at Lars Findsen nu skal løslades efter at have siddet varetægtsfængslet i to måneder.

Men sigtelsen mod både ham og Claus Hjort Frederiksen fastholdes, og landsretten fastslog, at der er »begrundet mistanke« om, at Findsen har overtrådt straf