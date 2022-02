Udenrigsminister afviser, at amerikanske soldater på Bornholm vil være et brud på en dansk-russisk aftale.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) gør det helt klart, at det ene og alene er op til Danmark at bestemme, om der kommer amerikanske soldater på dansk jord. Rusland er ellers stærkt utilfreds med, at Danmark vil indlede et forsvarssamarbejde med USA. Det kan nemlig komme til at betyde, at amerikanske tropper kan opholde sig i Danmark.

Den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir V. Barbin, gentager onsdag til Berlingske, at det vil være et brud på en dansk-russisk aftale, som har eksisteret siden Anden Verdenskrig. Det var den samme melding, han allerede i weekenden kom med til Jyllands-Posten. Men det går den danske udenrigsminister altså i rette med: - Det er ikke første gang, man fremfører den her forkerte og fejlagtige påstand fra russisk side. Men det bliver den altså ikke mere rigtig af, udtaler Jeppe Kofod i en skriftlig kommentar til Ritzau.

- Danmark har aldrig haft en aftale med Rusland eller det tidligere Sovjetunionen om udenlandske tropper på Bornholm. Og jeg bliver nødt til at advare mod, at man tager de her russiske udmeldinger for gode varer. - Lad mig gøre det klart: Det er ene og alene Danmark, der bestemmer, hvad der foregår på dansk jord. Hverken nu eller i weekenden overfor Jyllands-Posten har Vladimir V. Barbin fremlagt bevis for, at den aftale, han omtaler, eksisterer.

Den danske regering fortalte på et pressemøde i sidste uge, at Danmark og USA indleder et forsvarssamarbejde. Det kan betyde, at amerikanske soldater placeres i Danmark. Det mener den russiske ambassadør, vil spille ind på sikkerheden i det baltiske område.

På pressemødet understregede statsminister Mette Frederiksen (S), at der er tale om en rammeaftale, og at det stadig er uvist, hvad det konkret munder ud i.

USA henvendte sig ifølge regeringen første gang til Danmark for et år siden. Derfor har regeringen også gjort det klart, at aftalen ikke skal ses i lyset af den aktuelle konflikt i Ukraine, hvor Vesten står skarpt over for Rusland. Forhandlingerne mellem Danmark og USA vil blive påbegyndt inden for de kommende måneder.

/ritzau/