Pengepulje til fyrede piloter bliver forlænget til sommerferien

Luftfartsbranchen har været hårdt ramt under coronapandemien, hvor restriktioner har sat en stopper for mange rejser. Piloter har siden februar 2021 haft mulighed for få støtte til at forny deres certifikater. Det betyder, at de kan bevare retten til at flyve, når folk igen begynder at rejse mere. Puljen bliver nu forlænget til og med juni, oplyser Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

- Luftfartsbranchen har været ekstremt hårdt ramt af corona, og det er desværre ikke helt slut endnu, udtaler beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S). - Ved at forlænge puljen forlænger vi også hjælpen. Mit håb er, at vores piloter, flyveledere og flyveinformationsoperatører dermed kan stå forrest i køen, når der på et tidspunkt igen er fuld gang i luftfarten. Helt konkret har regeringen besluttet at forlænge muligheden for at få støtte til den 30. juni med en ramme på fem millioner kroner.

Det gælder piloter, flyveledere og flyveinformationsoperatører, der har mistet deres job siden 11. marts 2020 på grund af coronavirus. 11. marts 2020 var den dag, statsminister Mette Frederiksen (S) holdt det historiske pressemøde, hvor landet blev lukket ned. Med nedlukningen blev der samtidig en overgang lukket for alle unødvendige rejser i et forsøg på at undgå spredningen af coronavirus. Samtidig indførte mange lande skrappe indrejserestriktioner.

Det har betydet, at lufthavne i lange perioder de seneste år har været nærmest mennesketomme. Og rejsebranchen er ikke oppe i fulde omdrejninger endnu. Med pilotpuljen er der mulighed for at få refunderet udgifter på op til 15.000 kroner for fornyelse af certifikat og helbredsgodkendelse.

Det et Flyvebranchens Personale Union (FPU), der skal administrere ordningen. FPU har oplyst, at den i 2021 modtog omtrent 1000 ansøgninger til puljen, og at der blev udbetalt cirka 8,5 millioner kroner i støtte.

