Oppositionen vil have penge bag statsministerens grønne ord

Det økonomiske råderum er groft sagt et udtryk for, hvor mange flere penge staten forventer at have på hånden, hvis den holder de offentlige udgifter i ro.

- I sidste ende handler det jo om økonomi. Socialdemokratiet er ikke villig til at bruge råderummet på den grønne omstilling. De siger, at råderummet skal gå til højere sociale ydelser og offentligt forbrug, siger Marie Bjerre.

Venstres klimaordfører, Marie Bjerre, mener, at regeringens handling afslører, at statsministeren tværtimod stadig er mere rød end grøn. Det skyldes den måde, som det økonomiske råderum forvaltes, forklarer hun.

De penge vil Venstre have skal investeres i den grønne dagsorden. Socialdemokratiet har foreslået, at de offentlige udgifter skal stige, i takt med at befolkningen ændrer sig - eksempelvis ved at der bliver flere ældre.

- I Venstre vil vi gerne have en skattereform, hvor der er incitamenter til, at virksomhederne kan omstille sig grønt. Men det kræver, at man er villig til at investere i det.

De Konservatives klimaordfører, Mona Juul, så gerne, at regeringen bakkede statsministeren ord op med at øge pengeposen til investeringer i teknologi såsom power-to-X.

- Lige nu sidder vi og forhandler power-to-X, hvor der ikke er et voldsomt stort budget, og vi derfor risikerer - både fordi det går langsomt, og fordi der ikke er så stort et budget til investeringer - at komme bagud, siger hun.