Aftale med USA er opgør med årtiers dansk tilbageholdenhed

Ændringen vil betyde et kursskifte fra en strategi, der blev grundlagt i 1953, efter at Danmark afviste en amerikansk forespørgsel om stationeringer af amerikanske styrker i Danmark.

Det er ikke småting, statsminister Mette Frederiksen (S) lægger op til at ændre på, hvis Danmark ender med at indgå en aftale med USA om, at landet må stationere både soldater og materiel på dansk jord.

- Det er her, at det, som den danske historiker Poul Villaume har kaldt ”allieret med forbehold”, for alvor begynder at slå igennem. Man skal på den ene side sikre sig, at man er loyalt nok medlem af Nato til, at amerikanerne ville redde en.

- På den anden side ville man sikre, at man som lille frontlinjestat ikke eskalerer konflikten, eller provokerer Sovjetunionen for meget. For en krig på dansk jord var ingen interesseret i, siger Mikkel Runge Olesen

Derfor siger Danmark nej til både tropper i 1953 og til atomvåben i 1957. I hvert fald offentligt, når det kommer til sidstnævnte, for det er sidenhen kommet frem at man stiltiende accepterede atomvåben i Grønland.

Den danske udenrigspolitiske strategi efter 1864 havde, indtil man gik ind i Nato, været at Danmark for alt i verden skulle holde sig uden for store militære konflikter. Den lider dog et knæk med 9. april.