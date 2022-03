I 2010 lød der dog helt andre toner. Efter i 2007 at have misset et mandat i Folketinget med omkring 800 stemmer sagde Anders Kronborg til Familiekanalen, at de landspolitiske drømme var lagt på hylden.

Esbjerg, familien, lærergerningen på Blåbjerggårdskolen og lokalpolitik, ”der er tættest på borgerne, og hvor beslutningerne har betydning”, vægtede højest.

Det gør det stadig for Kronborg, der er født, opvokset, gift og bosiddende i byen.

Men efter tre perioder i byrådet havde Anders Kronborg ifølge sig selv ”mod på mere”. Og i 2019 blev han valgt ind i Folketinget for med egne ord at kæmpe Esbjergs sag.