Det var et principielt nybrud i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, der blev lanceret fra statsminister Mette Frederiksen onsdag i denne uge.

Det har Danmark ellers frabedt sig helt siden 50’erne – ikke mindst på grund af frygt for, at det ville kunne provokere Sovjetunionen og gøre Danmark til et endnu mere tiltrækkende angrebsmål.