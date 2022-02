Aftale skal sikre færre sprøjtemidler på danske marker

368 millioner kroner skal sikre, at der bliver brugt 25 procent mindre sprøjtegift over de næste fem år.

I løbet af de næste fem år skal der bruges 27 procent færre sprøjtemidler på de danske marker. Det er en af hovedpointerne i en ny politisk aftale torsdag. Aftalen ændrer afgifterne for sprøjtemidler. Miljøbelastende sprøjtemidler bliver dyrere. Mens de mindst miljøbelastende sprøjtemidler bliver billigere.

Aftalen er ifølge miljøminister Lea Wermelin (S) endnu et skridt i den rigtige retningen for den grønne omstilling af landbruget. - Med et ambitiøst mål om at få belastningen fra sprøjtemidlerne ned med mere end en fjerdedel i forhold til den nuværende målsætning på bare fem år ved blandt andet at gøre det dyrere at bruge de mest belastende midler, siger hun. Aftalen sikrer 368 millioner kroner til den nye sprøjtemiddelstrategi. Pengene skal bruges til at beskytte vandmiljøet, grundvandet og biodiversiteten.

Og så skal den sikre danskernes fødevaresikkerhed og sundhed, lyder det. Den brede aftale er indgået af regeringen med Venstre, Dansk Folkeparti, SF, De Radikale, Enhedslisten, De Konservative, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne. Jacob Jensen, miljøordfører for Venstre, siger, at landbruget har leveret ”en kæmpe indsats” for at bruge færre sprøjtemidler. - Med aftalen justerer vi pesticidafgiften, så det bliver billigere for landmændene at bruge de mindst belastende sprøjtemidler, siger han. Aftalen forbyder brugen af glyfosat som høsthjælp til foderafgrøder. Det er det stof, der blandt andet findes i ukrudtsmidlet Roundup.

Et forbud Zenia Stampe, miljøordfører for De Radikale, kalder ”historisk”.

- Det har været vores allervigtigste krav i forhandlingerne, siger hun. Carl Valentin, miljøordfører for SF, mener, at regeringen er ”fodslæbende”, når det kommer til et totalt forbud af glyfosat. Han vil gerne have midlet gjort forbudt. I aftalen er der også afsat flere penge til at kontrollere, at landmænd ikke fortsat bruger ulovlige sprøjtemidler, der kan gå i grundvandet. Desuden skal der testes mere for godkendte sprøjtemidler under markerne og så skal landmændene bruge mere teknologi, der sikrer mere præcis sprøjtning af midlerne.

/ritzau/