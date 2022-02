Den nytiltrådte skatteminister, Jeppe Bruus, erkender, at der er brug for mere viden og grundigere debat om, hvor grønne plug-in-hybrid-biler egentlig er.

Han åbner nu for at justere den store bilaftale, som regeringen og dens støttepartier indgik i december 2020 for at booste salget af blandt andet hybridbiler, der kan køre på både strøm og benzin.