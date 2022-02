Venstre vil bekæmpe ventelister med ekstra milliard

Regeringen vil gerne samle regningen op, men er ikke kommet med et prisoverslag. Venstre siger nu, at partiet er villig til at afsætte en milliard kroner i en ny forårspakke.

- Folk venter på at få operationer for deres bevægeapparat, syn eller andre ting, som virkelig er generende for folk, og som gør, at de ikke kan passe deres arbejde og i værste fald er invaliderende, siger formand Jakob Ellemann-Jensen (V).

- Vi anerkender, at sundhedsvæsenet er under massivt pres og har været det i lang tid. Der bliver løbet hurtigt. Hvis vi skal have puklen væk, er vi nødt til at tilføre flere penge.

Sygehusvæsnet er ikke bare presset af flere coronasmittede, men også af, at kapaciteten er under pres.

Regeringen er åben over for at inddrage private aktører, når det gælder om at få fjernet puklen af operationer efter covid-19.

Siden sygeplejerskekonflikten blev stoppet ved lov i sommer, har en del ansatte forladt faget.

De tilbageværende er langt mindre tilbøjelige til eksempelvis at tage overarbejde eller at være fleksible i forhold til vagtplaner.

Regeringen har allerede meddelt, at staten skal betale for at nedbringe ventelisten. Det kritiserer Venstre for ikke at være nok.

- Det har en effekt at lægge pengene på bordet snarere end at sige, at man vil samle regningen op bagefter, siger Ellemann.

Enhedslisten er positiv overfor forslaget, men frygter, at Venstre er ude på et ”ideologisk korstog”, som skal sende penge til privathospitalerne.

- Problemet med forslaget fra Venstre er, at man ikke nøjes med at målrette midlerne til der, hvor udfordringer er med til at fastholde og rekruttere dygtigt personale, som vi desperat mangler.

- Men at man også bruger midlerne til at kanalisere større overskud over til privathospitalerne, siger sundhedsordfører Peder Hvelplund (EL).