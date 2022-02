Fængsel skal udbedres før afsoning i Kosovo er mulig

Der skal rettes op på alt fra skimmelsvamp til kontorpladser i det fængsel i Kosovo, der efter planen skal huse kriminelle, der er blevet udvist af Danmark.

Det fremgår af et folketingssvar fra justitsminister Nick Hækkerup (S).

Giljan-fængslet skal ifølge den politiske aftale for Kriminalforsorgen bruges til at have omkring 300 fængselspladser i udlandet til udvisningsdømte fra lande, der ikke er med i EU.