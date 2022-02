Regeringen vil reformere politi og retsvæsen i Grønland

ustitsministeriet i en pressemeddelelse.

- Vi har løbende – i tæt samarbejde med Grønland – sat ind med en række initiativer for at styrke justitsområdet i Grønland og for at holde samfundet trygt og sikkert.

- Med lovforslaget tager vi endnu et skridt mod vores mål om at styrke retssikkerheden i Grønland, skriver justitsminister Nick Hækkerup (S) i meddelelsen.

På det strukturelle plan skal lovforslaget ændre grundlæggende i strukturen for politiet og anklagemyndigheden i Grønland. For fremtiden skal det ligne strukturen i Danmark, hvor rigspolitichefen er under justitsministeren.