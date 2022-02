Tysklands forbundskansler Olaf Scholz sender en utvetydig advarsel til Ruslands præsident Putin om, at det vil få konsekvenser, hvis russiske militærstyrker invaderer Ukraine. Det siger Olaf Scholz på et pressemøde i Berlin sammen med statsminister Mette Frederiksen, som onsdag har besøgt den tyske hovedstad. »Vi har talt intensivt om de meget alvorlige sikkerhedsspørgsmål omkring Ukraine,« sagde Scholz og understregede behovet for at fortsætte de diplomatiske drøftelser med Rusland i håb om en fredelig løsning på konflikten.

Mette Frederiksen slog fast, at EU-landene og Nato forbereder de »nødvendige sanktioner«, hvis Rusland rykker ind i Ukraine. Det gælder både økonomisk og politisk, sagde hun. »Vi ser en uacceptabel aggressiv fremfærd fra russisk side, som kræver et robust modsvar. Ikke mindst når også den europæiske sikkerhedsstruktur udfordres i ord og tale,« lød det fra den danske statsminister, som ikke ville oplyse, hvilke sanktioner, der i øjeblikket forberedes.

Med Ukraine-krisen som tungt bagtæppe mødtes de to regeringsledere for første gang i Kansleramt ved Spree-flodens bred i Berlin.

Officielt for at styrke det »tætte dansk-tyske samarbejde«, men den sikkerhedspolitiske situation i Østeuropa, hvor Rusland har opmarcheret over 100.000 soldater på grænsen til Ukraine, løb med det meste af opmærksomheden. Således også på det fælles pressemøde. Olaf Scholz er stadig »håbefuld« omkring en diplomatisk løsning på den højspændte situation, men – understregede han – der er en grænse: »Vi må forberede os på, at vi kan handle i fald, det skulle komme til en militær konfrontation. Det vil have vidtrækkende følger for Rusland, hvis dette skulle ske,« sagde Scholz og roste Danmark for det tætte samarbejde i forsvarsalliancen Nato. Mere havvind og grøn omstilling

Jyllands-Postens korrespondent i Berlin, Poul Funder Larsen, var til stede på pressemødet. Han fik indtryk af, at der var god kemi mellem de to socialdemokrater, omend det dansk-tyske samarbejde var skubbet noget i baggrunden af den sikkerhedspolitiske situation. Ud over Ukraine nåede de to regeringsledere at drøfte grøn omstilling, digitalisering og coronahåndtering under deres relativt korte møde hen over en arbejdsfrokost. Scholz var for eksempel imponeret over Danmarks coronaindsats, herunder antallet af tredje stik - det såkaldte boosterstik. Han nævnte også, at Danmark og Tyskland skal intensivere samarbejdet om offshore vindenergi.

Mette Frederiksens besøg i Berlin kommer midt i en travl uge for den nye tyske kansler. Han har både besøgt USA’s præsident Joe Biden i Det Hvide Hus og taget imod den franske præsident Macron og den polske præsident Duda i Berlin. I næste uge rejser han til Kiev for at mødes med den ukrainske præsident. Krisen mellem Rusland, Ukraine og Nato har dog udviklet sig til en prøvelse for Scholz’ koalitionsregering, som er blevet kritiseret for at være for tøvende over for Rusland. Tavs om russisk gasledning Særligt i forhold til at stoppe gasledningen Nord Stream 2, som har stor betydning for tyskerne, fordi ca. halvdelen af det tyske forbrug af naturgas kommer fra Rusland. Rørledningen gennem Østersøen er færdigbygget, men endnu ikke taget i brug.

Mandag sagde Joe Biden under Scholz’ besøg i Washington, at der »ikke længere vil været noget, der hedder Nord Stream 2«, hvis Rusland invaderer Ukraine. Imens stod Scholz ved siden af og sagde ingenting. Heller ikke på onsdagens pressemøde med Mette Frederiksen nævnte kansleren Nord Stream 2 med et ord. Den 63-årige socialdemokrat overtog sidste år kanslerposten fra Angela Merkel, der havde siddet i 16 år.

Det var Mette Frederiksens første besøg hos den nye kansler, som står i spidsen for en koalitionsregering bestående af socialdemokraterne (SPD), De Grønne og De Frie Demokrater (FDP).