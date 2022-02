Venstre vil sende forsvarschef på ny jagt efter Ukraine-våben

- For Venstre er det afgørende, at man kigger en gang til på lagrene. Er der noget, vi har liggende, som vil være fornuftigt, og som kan anvendes?

På baggrund af Lentfers orientering har partierne besluttet, at der ikke skal sendes våben til Ukraine, fortæller forsvarsminister Morten Bødskov (S).

Forsvarsministeren siger, at regeringen principielt ikke vil tøve med at sende våben til Ukraine. Han er ikke bange for, at det kan trække Danmark for tæt på en væbnet konflikt, hvis man sender våben.

- Der er en mand, der har valgt, at vi er i den situation, som vi står i nu, og det er Putin (Ruslands præsident, Vladimir Putin, red.), siger Bødskov.

Hvis der faktisk var våben på lagrene, som ikke var for gamle, ville I så være klar til at sende dem afsted?

- Ja. Regeringens holdning er den, at vi ikke har nogen principiel modstand imod også at kunne støtte Ukraine med våben, siger Bødskov.