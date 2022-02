Partier forlader aftale om udflytning af uddannelser

- Når finansieringen mangler, ryger hele fundamentet, siger Enhedslisten om at forlade aftale om uddannelser.

En politisk aftale om udflytning af videregående uddannelser er blevet to partier fattigere. For tirsdag har Enhedslisten og Alternativet forladt aftalen. Det oplyser partierne til Uniavisen, der er en avis målrettet studerende og ansatte ved Københavns Universitet. - Vi gik ind i aftalen, fordi vi har en ambition om at skabe stærke uddannelser i hele landet, men vi tror ikke længere, at den her aftale gør det, siger Victoria Velásquez, der er Enhedslistens uddannelses- og forskningsordfører, til avisen.

- Når finansieringen mangler, ryger hele fundamentet, og vi vil ikke være med til at lave discountuddannelser og lukke en masse uddannelsespladser. Beslutningen om at forlade aftalen er ifølge Uniavisen blevet truffet, efter at uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) tirsdag var i samråd. Aftalen blev indgået i sommeren 2021 af et bredt flertal i Folketinget. I den er der et ønske om et højere optag på uddannelser uden for storbyerne og lavere optag i de største byer. Det skal løses ved, dels ved en fysisk flytning af nogle uddannelser, dels en lukning af andre. Det skal ske frem mod 2030.

Ambitionen er, at hver tiende studieplads enten skal flyttes eller nedlægges. Det har flere uddannelsesinstitutioner dog siden afvist, at de kan. Sagen har ført til kritik fra blandt andet Enhedslisten, som har efterspurgt, at der bliver tilført flere penge til aftalen. Men da de ikke har kunnet få en garanti for, at der ville følge penge med, har de valgt at trække sig, lyder det fra partierne. I en skriftlig kommentar til Uniavisen siger uddannelses- og forskningsministeren, at han er ”noget forundret” over Enhedslisten og Alternativet, når ”de siger, at de stadig er enige i aftalens formål”. Trods Enhedslistens og Alternativets exit, er der stadig et flertal af partier fra rød og blå blok, som står bag aftalen.

Ifølge Uniavisen mødes aftalepartierne igen torsdag 10. februar for at behandle de planer for at leve op til aftalens krav, som uddannelsesinstitutionerne har fremlagt.

/ritzau/