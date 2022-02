Mette Frederiksen: Blå blok tager ønsket mere arbejdskraft som gidsel

Venstre, De Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance står uden for aftalen. Og da dele af reformen berører tidligere aftaler, der er forligsbelagt, kan de dele ikke gennemføres før et valg.

Statsminister Mette Frederiksen (S) kommer i Folketingssalen med et voldsomt angreb på lederne af de partier i blå blok, der ikke er del af reformen om at skabe mere arbejdskraft.

Under spørgetimen i Folketinget angriber Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh, statsministeren for at trække arbejdskraft ud af samfundet. Det får statsministeren til at komme med en markant ripost.

- Det er besynderligt at høre fra en mand, der nægter at gå ned og stemme for konkrete løsninger (reformaftalen, red.). Om lidt kommer en række forslag til behandling i Folketinget, som Liberal Alliance kan stemme for, og så kommer der mere arbejdskraft.

- Det har man så valgt at gidseltage i sådan et lidt indadvendt, terapeutisk program for blå partiledere. Det er noget mærkeligt noget. Altså, det må I da gerne bruge Jeres tid på.