SF vil ikke lade virksomheder stikke af fra CO2-regning

Virksomheder skal ikke have lov at stikke af fra regningen eller sende den videre, hvis de udleder CO2. Det skriver Pia Olsen Dyhr, formand for SF, i en pressemeddelelse.

Modellerne er forskellige på flere måder. En af de afgørende forskelle er, at kun model ét lader virksomhederne betale det samme per udledt ton CO2. Uanset hvor meget man udleder.

- Nu skal vi sikre, at forureneren betaler, og det skal selvfølgelig gælde for landbrug, industri, skibstransport og flybranchen, siger hun.

Det kaldes en ensartet afgift på CO2 og vil ramme store udledere som cementfabrikken Aalborg Portland hårdt. Det vil samtidig være den samfundsøkonomisk billigste grønne omstilling for Danmark, fordi der ikke er udgifter forbundet med den.

Den kan dog betyde, at virksomheder flytter væk fra Danmark.

De to andre modeller tager højde for lækage. Det betyder, at man i dem prøver at undgå, at virksomheder flytter til udlandet, fordi det bliver for dyrt for dem at være i Danmark. Det gør man ved på forskellige måder at kompensere virksomhederne.

Sofie Carsten Nielsen, politisk leder for De Radikale, mener, at ekspertgruppens rapport indeholder en række gode og konkrete anbefalinger, men at der nu skal sættes handling bag ordene.