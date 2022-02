Blå partier vil stemme for dele af regeringens reformpakke

Det handler blandt andet om lavere dimittendsats, modregning i folkepension og øget beskæftigelsesfradrag. Støtten er dog betinget af, at pengene bliver brugt på andre tiltag i oplægget, der udvider arbejdsstyrken. Det siger de fire partier på et kort pressemøde mandag.

Venstre, De Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance tilbyder at stemme for de dele af reformaftalen ”Danmark kan mere 1”, der udvider arbejdsudbuddet.

De fire blå partier står uden for aftalen, der dækker over emner, der er forligsbelagte.

- Der er brug for at få arbejdskraft til de mange virksomheder og offentlige institutioner, der mangler hænder, siger Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen.

- De forslag kan ikke gennemføres nu, fordi vi borgerlige har vetoret og ikke vil give de gaver til fagbevægelsen, som regeringen krævede som betingelse for at være med. Med dette her vil de kunne gennemføres allerede i 2022.

- Der er et akut behov for, at arbejdsudbuddet bliver udvidet. Derfor er vi klar til at gennemføre alle de forslag, regeringen selv har lagt frem, og som gør det, siger De Konservatives finansordfører, Rasmus Jarlov, og fortsætter:

De fire partier har ingen intentioner om ikke at fastholde forliget.

Alle fire partier understreger, at manglen på arbejdskraft er et akut og stort problem. Men Venstres Troels Lund Poulsen afviser, at det er et argument for at indgå i den eksisterende aftale.

- Det er jo ikke skovsnegle eller kameler, vi bliver bedt om at spise her. Det er nærmest elefanter, siger han og fortsætter:

- Det kan jo ikke være sådan, at man lægger en skarpladt pistol på bordet og beder os om at acceptere, at over en milliard kroner skal gå til noget, vi er lodret imod.