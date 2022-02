Den første uge stort set uden restriktioner i det danske samfund er udrandt, og det har sundhedsminister Magnus Heunicke søndag udnyttet til at gøre status over coronaepidemien.

I et opslag på Facebook gennemgår han en række tal for udviklingen i Danmark, som han kalder for »interessante og opløftende«. Nedenunder følger et overblik over de tal, som sundhedsministeren har fremhævet: