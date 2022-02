Statsminister rejser til Tyskland for at besøge ny kansler

De to socialdemokrater skal spise en arbejdsfrokost og styrke det ”tætte dansk-tyske samarbejde”. Her skal de blandt andet drøfte den grønne omstilling og den sikkerhedspolitiske situation i Europa.

- Her deler vi en fælles grøn vision, som danner grundlag for et endnu tættere samarbejde om at bekæmpe klimakrisen, siger Mette Frederiksen.

- Den danske og tyske regering deler mange værdier og politiske visioner. Med Olaf Scholz som kansler har Tyskland blandt andet udstukket en ambitiøs kurs for den grønne omstilling, siger hun i en pressemeddelelse.

Han står nu i front for en koalitionsregering bestående af partierne SPD, De Grønne og De Frie Demokrater (FDP).

Den tyske regering har bebudet en stor grøn omstilling i Tyskland og en stor indsats for at styrke digitaliseringen. Og det er noget, der interesser Danmark, fordi både staten og flere virksomheder står stærkt på netop de to områder.

De to regeringschefer skal også drøfte den sikkerhedspolitiske situation i Europa, hvor Ukraine trues af Rusland.

- Tyskland er ikke kun vores største nabo og en af vores vigtigste samhandelspartnere. Det er også en tæt allieret, og jeg ser frem til at drøfte den sikkerhedspolitiske situation i Europa, siger Mette Frederiksen.

Tyskland vil ikke sende våben til Ukraine og har samtidig blokeret for andre landes ønske om at gøre det. Desuden har Scholz også længe undladt at inddrage gasledningen Nord Stream 2 i de mulige sanktioner mod Rusland.