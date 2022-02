Partier er åbne over for at sløjfe politisk DR-bestyrelse

To støttepartier er positive over for at droppe modellen for politisk udpegede medlemmer af DR’s bestyrelse, som regeringen torsdag foreslog i sit medieudspil. De Radikale har selv foreslået det tidligere, og Enhedslisten er åben overfor det. - Det er vi fuldstændig enig i. Vi mener, at vi efter forbillede fra TV 2 kan være bedre tjent med en bestyrelse, som er fuldstændig uafhængig. Men også mere faglig kyndig, end den bestyrelse vi har med politisk udpegede repræsentanter, siger medieordfører Zenia Stampe (R).

Hun glæder sig over nye toner fra Socialdemokratiet. Fra Enhedslisten lyder det, at ”man altid er frisk på at diskutere, hvordan tingene skal være”. Det fortæller Søren Søndergaard, medieordfører for partiet. - Men vi vil godt have en begrundelse for det. Vi har ikke rigtig hørt begrundelsen. - Det er helt nyt for os, og jeg ved ikke, om det er, fordi ministeren er utilfreds med nogle af de medlemmer, der sidder i DR’s bestyrelse eller nogle af dem, ministeriet selv har udpeget, siger han.

Regeringen har endnu ikke uddybet sit forslag i detaljer, men vil lade den endelige model være op til forhandlingerne ifølge Kulturministeriet. Det er vigtigt for Enhedslisten, at DR er hele Danmarks radio. Han vil derfor gerne have, at der er et folkeligt element i bestyrelsen. - Det er ikke en aktieselskabsbestyrelse, hvor der skal sidde en direktør for en pølsefabrik og en direktør for en konservesdåsefabrik. - Det er hele Danmarks radio, og derfor skal det folkelige element være repræsenteret. Om det skal være partier, seer- og lytterorganisationer eller andre folkelige organisationer, det vil vi gerne diskutere, siger han. Det er dog ikke vigtigt for De Radikale, der hellere vil se på kompetencer.

Som reglerne er i dag, er det Folketingets partier, der udpeger de 11 medlemmer af bestyrelsen. Fremover skal man i stedet se på de enkelte medlemmers kompetencer ifølge regeringen. Venstre har endnu ikke gjort sin sag op. Dansk Folkeparti er modstander. Det er en rigtig dårlig ide at lave en ren professionel bestyrelse for DR. Det er en rent skattefinansieret medievirksomhed, så derfor er det også afgørende, at danskerne har nogle repræsentanter i bestyrelsen. - Det har de i dag igennem de politiske partier, som udpeger en del af bestyrelsen, siger medieordfører Dennis Flydtkjær i en skriftlig kommentar (DF).

/ritzau/